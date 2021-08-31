وزراء خارجية دول جوار ليبيا يتفقون على تفعيل لجنتي السياسة والأمن برئاسة الجزائر ومصر

اتفق وزراء خارجية دول جوار ليبيا على تفعيل اللجنتين الفرعيتين الخاصتين بالسياسة والأمن، اللتين ستترأسهما كل من الجزائر ومصر، وكذلك «تنسيق جهودهم الجماعية إزاء كافة الأطراف الليبية لوضع حد للأزمة وفقًا للمسار الأممي»، مجددين تأكيد التزامهم بمخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني بشأن الأزمة الليبية.

جاء إعلان ذلك في البيان الختامي لاجتماع دول جوار ليبيا، الذي عقد على مدى يومين في الجزائر، بحضور وزراء خارجية ليبيا والجزائر ومصر وتونس وتشاد والنيجر والسودان، إضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والأمين العام للجامعة العربية.

وجدد وزراء دول الجوار تمسكهم بسيادة دولة ليبيا ووحدتها الوطنية وسلامتها الترابية، ورفضهم القاطع جميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية، مؤكدين كذلك الدور المحوري لآلية دول الجوار في دعم المسار الليبي برعاية أممية، وأهمية التشاور في منتدى الحوار السياسي الليبي.

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وشدد الوزراء، في بيانهم، على أهمية «ضمان تعزيز التنسيق والمواءمة والتكامل بين جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تعمل بشكل وثيق مع دول الجوار، بهدف تجنب تعدد الجهود والمسارات المتنافسة في دعم المرحلة الانتقالية للحل الشامل في ليبيا».

واستعرض الوزراء، على مدى يومين، الوضعية السائدة في ليبيا وانعكاساتها على المنطقة، وتطرقوا للسبل والوسائل الكفيلة بتمكين الدول المجاورة من الدعم الفاعل للجهود الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى دعم المسار السياسي الذي ينهي الخلافات، ويحفظ أمن واستقرار جميع دول الجوار.

حضر الاجتماع، الذي ترأسه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، ووزير الخارجية التشادي شريف محمد زين، ووزير خارجية النيجر حسومي مسعودو.

كما شارك في الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، ووزير الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو، ومفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الأفريقي، السفير بانكول أديوي.

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