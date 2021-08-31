السكرافي: المدن الحدودية على صفيح ساخن بسبب تواصل غلق المعابر بين تونس وليبيا

ليبيا – قال رئيس مجلس الأعمال التونسي الليبي عبد الحفيظ السكرافي إن كل المساعي التي قادتها منظمات مهنية سابقًا من أجل عودة العلاقات الاقتصادية بين تونس وليبيا مهددة بالانهيار، في غياب مخاطب رسمي من الجانب التونسي يهتم بشؤون المستثمرين المهتمين بالتوجه نحو السوق الليبية.

السكرافي وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الثلاثاء، أكد أن المدن الحدودية على صفيح ساخن بسبب تواصل غلق المعابير بين البلدين، مشيرًا إلى أن أسبابا سياسية وراء هذا القرار.

وأضاف: “الوضع الاجتماعي يتأزم من يوم إلى أخر في مدينة بن قردان الحدودية”، معتبرًا أن تواصل قطع شريان الحياة على الجنوب التونسي ينهك البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا ويحرم ملايين التونسيين من الدخول ويؤثر على قطاعات الخدمات والاستثمار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية