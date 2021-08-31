بني وليد تودع “بن لامة” لمثواه الأخير

شيع أهالي مدينة بني وليد جثمان فقيد العمل الإنساني هيثم بن لامة إلى مثواه الأخير والذي توفي رفقة صديقه إثر حادث سير .

ويعتبر بن لامة من رواد العمل الخيري في بني وليد فقد سخر حياته لمد يد العون للفقراء والمحتاجين إضافة إلى المهاجرين غير القانونيين .

وعمل بن لامة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا رفقة الأطقم الطبية إلى خدمة المصابين بالمرض إلى جانب تقديم المساعدات الطبية لهم وتلبية احتياجاتهم .

وأسهم بن لامة في مشاريع خيرية كثيرة أبرزها مشاريع تطوير الشباب وتدريبهم ودعمهم وتهيئتهم للحياة والعمل إضافة إلى اسهاماته في حفر آبار المياه وسقاية الناس .

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