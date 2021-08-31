مسؤول في طبرق: يجب أن يصل عدد المطعمين ضد “كورونا” إلى 100 ألف مواطن

أخبارليبيا24 خاص

قال مدير إدارة الخدمات الصحية في طبرق عبدالمنعم أسويكر، يجب أن يصل عدد المواطنين في طبرق المطعمين للقاح كورونا إلى 100 ألف حتى نصل إلى الحماية المجتمعية.

وأضاف أسويكر في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ أن عدد المطعمين في مدينة طبرق من كمبوت شرقاً إلى عين الغزالة غربا إلى الحغبوب جنوبا وصل إلى (6.616) مواطن وهو رقم بسيط.

وأكد مدير إدارة الخدمات الصحية أن هنالك عزوف غير مبرر والتطعيمات متوفرة بكل الأنواع الصيني والروسي والإنجليزي، موضحًا أنه لديهم الآن 37 ألف جرعة.

وأشار أسويكر إلى أن اللقاح الصيني متوفر بالجرعتين الأولى والثانية، مؤكدًا أن إدارة الخدمات الصحية تقدم خدماتها للجميع في كل القطاعات الخدمية بالمدينة.

ودعا مدير إدارة الخدمات الصحية جميع المواطنين لتلقي اللقاح فهو آمن، لافتًا إلى أن التطعيمات تقدم في عدد من المراكز المعتمدة المركز الطبي . المنارة . الرعاية الصحية . المختار . باب درنة . الجهاد . بالخاثر . كمبوت . باب الزيتون.

وأفاد أسويكر أن هذه المراكز مفتوحة يوميا من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية مساء، موضحًا أنه لديهم ثلاثة فرق توفر التطعيمات في البيوت للمرضى والعجزة وكبار السن.

ولفت مدير إدارة الخدمات الصحية إلى أن لديهم مشكلة في السيارات المبردة لنقل التطعيمات تكون درجة حرارتها ناقص 18 درجة مئوية.