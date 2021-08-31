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المنفي يلتقي المسؤولين في مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 31 أغسطس 2021 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” اليوم الثلاثاء، المسؤولين في مؤسسة مجلس شيوخ ليبيا، لمناقشة مشروع المصالحة الوطنية، ولتمهيد الطريق نحو إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.

وتم التأكيد خلال اللقاء، الذي حضره عضو المجلس “عبد الله اللافي”، التأكيد على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، ورأب الصدع بين أبناء الوطن، من أجل لم شمل الليبيين على كلمة واحدة، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان. (وال) ف م/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

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