بليحق: مجلس النواب جهز بنود استجواب الحكومة بشكل مفصل

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري.

وصرح المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بأن الجلسة تضمنت مناقشة الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد وتوزيع المقاعد بها للبدء في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب القادم

وقال بليحق في بيان، إن الجلسة جهزت بنود استجواب الحكومة بشكل مفصل لإحالتها للحكومة لتجهيز ردودها والاستعداد لجلسة الاستجواب.

وأشار المتحدث باسم مجلس النواب إلى أنه تم التصويت بالموافقة على المصادقة على “اتفاقية باريس للمناخ وحماية بيئة الحياة على الأرض”.

وبحسب بليحق جرى تعميم عدد من مشاريع القوانين المنجزة من قبل اللجنة التشريعية للتصويت عليها )قانون حماية مشروع النهر الصناعي _ قانون جهاز الأمن الداخلي _ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ) وسيتم البت فيها والتصويت عليها خلال الجلسات القادمة، قبل أن تعلق الجلسة للأسبوع المُقبل.

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