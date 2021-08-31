«الصحة» تعلن إجراءات لتحسين الخدمات الطبية بمصراتة والجنوب

أعلن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، الثلاثاء، عن جملة نمن الإجراءات لتحسين الخدمات الطبية بمدينة مصراتة ومدن الجنوب.

جاء ذلك خلال لقاء للوزير بوفد من أعيان مصراتة، لمناقشة أهم الملفات الصحية المتعلقة بالمدينة. وأكد الزناتي دعمه للمدينة من خلال «افتتاح مركزي عزل ازريق وقسم عزل الأورام بمركز مصراته الطبي، وتوفير مصانع الأكسجين وخزانات لحفظه»، مشددًا على تلاشي الوباء بالمدينة بنسبة 90%.

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واستعرض اللقاء «المشاكل التي تعاني منها بعض المستشفيات والتي تحتاج وقفة جادة كمستشفى الجديد، ومستشفى الغدد الصماء والسكري في قصر حمد، والعيادة المجمعة الغيران».

وتطرق اللقاء إلى «معاناة المرضى والجرحى في حصولهم على العلاج، ومدى أهمية تفعيل خطة الوزارة في توطين العلاج بالداخل»، بالإضافة إلى «المشاكل التي تعاني منها بعض المدن النائية كالوشكة وأبو قرين الكراريم، ومدن الجنوب من ضعف في تقديم الخدمات الطبية».

وأكد وزير الصحة «اتخاذه إجراءات فعلية لتحسين الخدمات الطبية بالمدينة ومدن الجنوب من خلال، دعم مركز مصراتة الطبي، عبر افتتاح قسمي الباطنة والأطفال، ودعم مركز العزل وتزويده بمصنع لغاز الأكسجين وخزان لحفظه».

وتضمنت الإجراءات «دعم مركز الأورام مصراتة بعقود شراء الخدمة بأطقم وطنية أو أجنبية، وافتتاح قسم الأشعة العلاجية، وتفعيل العقود الخاصة للأطباء بمدن الجنوب، وافتتاح قسم طوارئ الأطفال في أوباري».

وفيما يتعلق بتنظيم ملف الجرحى، أوضح الوزير أنه «تم تكليف جهاز الطب الميداني والدعم بفروعه الأربعة في بنغازي، طرابلس، مصراتة وسبها لاستلام ملف الجرحى وتنظيمه».

وبشأن مصل العقارب، أكد الوزير «توافر 40 ألف حقنة، تم تسليم المنطقة الجنوبية 5000 حقنة». يذكر أن وزارة الصحة قد خصصت 1200 حقنة للمنطقة الجنوبية عن الأشهر يونيو، يوليو وأغسطس.

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