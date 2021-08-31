مشاورات حول دور المرأة الليبية في إنجاح انتخابات 24 ديسمبر

نوقش بديوان رئاسة الوزراء الثلاثاء دور المرأة الليبية في إنجاح الانتخابات المقبلة إضافة إلى العمل المشترك لتحديد الصعوبات التي تعيق مشاركتها في العملية السياسية.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره وزير الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية الطرمال وممثل مكتب شؤون الحكم المحلي والانتخابات بالمجلس الرئاسي عبد الباسط قودان ورئيس وحدة الانتخابات بالمجلس آمال المالطي التنسيق والتواصل بين لجنة دعم الانتخابات برئاسة الوزراء ومكتب شؤون الحكم المحلي والانتخابات بالمجلس الرئاسي.

يشار إلى أن حورية الطرمال أكدت خلال لقائها مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح على أهمية التعاون من أجل القضاء على كافة الممارسات التي تحد من دور المرأة السياسي، وإتاحة مساحات أوسع لمشاركتها.

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