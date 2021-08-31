وزير الداخلية يجتمع بمدير الإدارة العامة للدعم المركزي

طرابلس 31 أغسطس 2021 (وال)- عقد وزير الداخلية لواء “خالد مازن” اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد “محمد فتح الله”.

وتناول الاجتماع؛ مناقشة سيّر العمل بالإدارة العامة للدعم المركزي، في تنفيذ المهام المسندة إليها في دعم وإسناد مديريات الأمن في حفظ الأمن وضبط وردع المجرمين والخارجين عن القانون، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

واستمع السيد الوزير؛ لشروح وافية من قبل مدير الإدارة؛ حول ما تم إنجازه من مهام كلفت بها الإدارة بكافة فروعها ومكاتبها على مستوى التراب الليبي، والمشاكل التي واجهت سير العمل والحلول التي تم اتخاذها لحلحلة العراقيل والصعوبات، لضمان تحقيق أفضل النتائج في حفظ الأمن والأمان داخل البلاد. (وال) ب خ/ ر ت

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