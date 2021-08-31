رئيس الجزائر للمشاركين بدول الجوار الليبي: نحن رهن الإشارة وسنبذل قصارى جهدنا لنصرة الليبيين

اختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي الذى احتضنته الجزائر منذ أمس.

وقد استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وزراء خارجية دول الجوار الليبي بعد مشاركتهم في أعمال الاجتماع الوزاري.

وبحسب صحيفة النهار الجزائرية، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في اللقاء ما قبل الختامي لأشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، على إن الجزائر تحت تصرف الأشقاء في ليبيا.

ونقل وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، في ندوة صحفية له مساء اليوم، عن الرئيس تبون، قوله: “نحن رهن الاشارة، وسنبذل قصارى جهدنا لنصرة الليبيين ونرفع بصوتنا منادين باحترام الحقوق السيادية لليبيا”.

هذا وأشرف وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، على اختتام أشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي.

وخلال فعاليات الاجتماع، أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أن هناك مخططات من بعض القوى الأجنبية لتعزيز نفوذها في ليبيا واستعمالها كمنصة لإعادة رسم التوازنات الدولية، على حساب المصالح الإستراتيجية لليبيا وجيرانها.

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