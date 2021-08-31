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تبون يجدد دعم الجزائر لاستقرار ليبيا

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدى استقباله وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ونظرائها من وزراء الخارجية المشاركين في اجتماع الجزائر موقف بلاده الداعم للاستقرار في ليبيا مؤكدا على أن استقرار ليبيا هو استقرار لكامل المنطقة ولدول الجوار بالأخص .

وأبدى تبون تفاؤله بقدرة الليبيين على إنهاء خلافاتهم والدفع بجهود السلام في ليبيا مشددا على ضرورة أن تساند دول الجوار الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار لليبيا .

من جانبها اعتبرت المنقوش أن عقد هذا الاجتماع يبرز دور دول الجوار في تحقيق السلام في ليبيا ويعزز فرص نجاحه .

وأكد وزراء خارجية دول الجوار على الحل السياسي في ليبيا ودعم جهود تعزيز الاستقرار في ليبيا عن طريق إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل مشددين في ذات السياق على ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد إلى جانب تقديم الدعم للجنة العسكرية 5+5 .

يشار إلى أن الجزائر استضافت خلال يومي 30 و 31 من أغسطس اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي لبحث تأمين الحدود وتحقيق السلام في ليبيا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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