تنسيقية شباب الطوارق: ندعم اي حراك لسحب الثقة من الحكومة التي حرمتنا حق التمثيل في بلادنا

أصدرت تنسيقية شباب الطوارق، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

التنسيقية، وقي بيانها الذي طالعته قناتنا، قالت: “اذ نتابع الأوضاع ألتي تعيشها بلادنا الحبيبة بكل تفاصيلها وإذ استبشرنا خيرا في التسوية السياسية التي نتجت عن مخرجات الحوار السياسي الليبي والتي فرح لها كل الليبيين أملا منهم في الخروج من عنق الزجاجة”.

وتابعت: “ولكن تفاجائنا بالسياسة التي تنتهجها حكومة الوحدة الوطنية والتي خرجت عن خارطة الطريق واقصت مكونا اصيلا من مكونات الشعب الليبي و هو مكون الطوارق والذي همش بشكل واضح في حقوقه السياسية و المدنية حسب ما جاء في المادة الخامسة الفقرة (6) من وثيقة خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية”.

وأختتمت: “نؤكد نحن تنسيقية شباب الطوارق اننا سندعم كل الخيرين والوطنين واي حراك لسحب الثقة من الحكومة التي حرمتنا حق التمثيل في بلادنا التي دفعنا الغالي والرخيص من اجلها ومن ان نعيش فيها بحرية وعدالة ومن هذا نقول ان هذه الحكومة لا تمثل إرادة كافة الليبيين”.

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