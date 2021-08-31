الوطنية لحقوق الإنسان تدين اشتباكات العاصمة

دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الاشتباكات المسلحة التي شهدها مقر هيئة الرقابة الإدارية بوسط العاصمة طرابلس ظهر الثلاثاء معتبرة أن ذلك يمثل استهتارا بحياة المدنيين وترويع السكان وتعريض حياتهم وحياة موظفي الهيئة للخطر .

وطالبت اللجنة مكتب النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بفتح تحقيق شامل حول الاشتباكات المسلحة وتقديم المسؤولين عنها للعدالة لضمان عدم تكرارها في المستقبل .

واعتبرت اللجنة في بيان صادر لها أن تجدد أعمال العنف بين الحين والآخر في عدة أماكن من البلاد بمثابة فشل للمجلس الرئاسي والحكومة في توفير حماية المدنيين مطالبة بإعادة هيكلة قطاع الأمن وإصلاحه من خلال تفكيك الجماعات المسلحة .

وجددت اللجنة دعوتها للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2174 و 2259 و 2570 و 2571 والتي تنص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالا تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا .

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