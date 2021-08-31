حفل تخريج الدفعة الأولى لصالح قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق

طرابلس 31 أغسطس 2021 (وال)- أقيم بالعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة الأولى لصالح قوة مديريات الأمن بالمناطق, بحضور نائب رئيس الحكومة “رمضان أبو جناح”، ووكيل الوزارة لشؤون المديريات لواء “بشير الأمين”، ووكيل الوزارة للشؤون العامة لواء “محمود سعيد”، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية رائد “فرج أقعيم”, وآمر القوة العميد “عبد الحكيم الدليو”، ومدير الإدارة العامة للتدريب العميد “علي الطويل”، ومدير أمن طرابلس العميد “محمود العابد”، وعدد من الضباط وأهالي الخريجين.

وتخلل الحفل استعراض للكراديس ولوحات قتالية قدمها الخريجين، كما تم تكريم الأوائل الخريجين، وتكريم وكلاء وزارة الداخلية، ونائب رئيس الحكومة، وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة للرقي بمستوى الأداء الأمني بكافة مكونات الوزارة. (وال) ب خ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال