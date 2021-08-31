النائب العام يبحث مع الصديق الكبير تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال الصديق الكبير اليوم الثلاثاء، مع النائب العام المستشار الصديق الصور بمقر مكتب النائب العام.

وقد تناول الاجتماع عدد من المسائل المتصلة باختصاصات الرقابة والاشراف على أعمال المصارف التجارية العاملة بالبلاد وأهمها ماتم اتخاذه من إجراءات تستهدف نقل أرصدة المصارف لضمان سرعة إنجاز العمليات المصرفية وتسوية الصكوك بين المصارف التجارية .

كما تناول الاجتماع عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين مصرف ليبيا المركزي ومكتب النائب العام وعلى رأسها ملف التصدي لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.