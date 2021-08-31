الرقابة الإدارية تستنكر حادثة اقتحام مقرها بطرابلس

استنكرت هيئة الرقابة الإدارية رئاسة وموظفين حادثة اقتحام المقر الواقع في شارع الجمهورية في العاصمة طرابلس .

وأصدرت الهيئة مساء الثلاثاء بيانا نددت فيه بالهجوم الذي تعرض له مقر الهيئة من قبل مجموعة مسلحة قامت بتمكين وكيل هيئة الرقابة من الدخول إلى المقر بالقوة ما تسبب في حالة من الفوضى والرعب للموظفين والسكان المجاورين.

وجاء في البيان أن المجموعة المسلحة قامت أيضا بالاعتداء بالضرب على أحد مستشاري الرئاسة وهو “عبد الرؤوف النجار” والتهديد بالقتل لمدير إدارة الموارد البشرية “أيمن الصادي”.

وبينت هيئة الرقابة الإدارية أن من تبعات الهجوم المسلح هو توقف هيئة الرقابة الإدارية عن العمل واحتمال ضياع مستندات رسمية منها قيد التحقيق أو إخفاؤها وهي ملفات ساخنة والبعض الآخر لها أحكام قضائية.

وحملت رئاسة هيئة الرقابة والعاملون بها المسؤولية الكاملة للمجموعات المسلحة التي قامت بهذا الاعتداء، والذي أسفر عن إصابات لبعض أفراد الحماية وبعض السيارات والممتلكات العامة مطالبة النائب العام فتح تحقيق في الهجوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية