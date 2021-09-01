وكيل وزارة العدل يزور محاكم ونيابات السواني والعزيزية والزهراء

طرابلس 31 أغسطس 2021 (وال)- أجرى وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات اليوم الثلاثاء، زيارة لبلديات السواني والعزيزية والزهراء، بهدف الاطلاع عن كثب لاحتياجات المقار والمرافق القضائية والعدلية، من أعمار وصيانة ومستلزمات وتسوية الأوضاع الإدارية الوظيفية والخدمية، ليتم تنظيمها وتقديمها في أفضل مما كانت عليه سابقًا .

وكان في استقبال السيد الوكيل خلال زيارتها التي تأتي ضمن الجهود المبذولة لتدليل الصعوبات كافة أينما وجدت، ولتحسين سير العمل بالمحاكم والنيابات ومكاتب المحاماة والطب الشرعي بالمدن والمناطق كافة، مدير مركز الخبرة القضائية والبحوث، ورؤساء محاكم ونيابات، ومكتب المحاماة السواني والعزيزية والزهراء الابتدائية، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية وكبار الموظفين والمحضرين، وأعضاء وأعيان بلديات وضباط وعناصر الشرطة والأمن منطقة الجفارة.

حيث عقدت السيدة الوكيل عدة اجتماعات؛ تم خلالها مناقشة توفير الإمكانات اللازمة لسير العمل، وكذلك صيانة بعض المقار التي تحتاج إلى ترميم وطلاء وتجهيز، كما استعرضت السيدة الوكيل أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة؛ للدفع بعجلة العمل، وتحسين الأداء إداريا وللوقوف على الصعوبات التي تواجه الموظفين في اماكنهم.

وأكد الوكيل أنه سيتم إعداد التقارير والإحصائيات الشاملة لكل المرافق بغية العمل عليها والنظر فيها، ليتم إصدار قرارات بشأنها بصورة مستعجلة، بالإضافة إلى استماع إلى بعض الآراء ووجهات النظر والاحتياجات والنواقص التشغيلية المطلوبة، والتي يستلزم توفيرها لهذه المرافق الحيوية بغية تقديم خدماتها لكافة المواطنين داخل وخارج هذه البلديات .(وال) ب خ/ ر ت

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