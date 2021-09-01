مجلس النواب يجهز بنود استجواب الحكومة

ناقش مجلس النواب في جلسته الرسمية التي عقدت الثلاثاء بطبرق توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للبدء في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب القادم إلى جانب تجهيز بنود استجواب الحكومة بشكل مفصل لإحالتها إليها حتى تتمكن من تجهيز ردودها وتستعد لجلسة الاستجواب .

كما تم خلال الجلسة التصويت بالمصادقة على اتفاقية باريس للمناخ وحماية بيئة الحياة على الأرض ، إلى جانب تعميم مشاريع القوانين المنجزة من قبل اللجنة التشريعية للتصويت عليها وهي قانون حماية مشروع النهر الصناعي وقانون جهاز الأمن الداخلي وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والتي سيتم مناقشتها والتصويت عليها لاحقا .

يشار إلى أن جلسة الاثنين خلصت إلى تشكيل لجنة من النواب للتواصل مع وزارة المالية للاطلاع على الأموال التي صرفت من قبل الحكومة وكيفية صرفها والاستعانة بالمعلومات من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.

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