وزيرة العدل تُشارك في ندوة علمية قانونية حول التشريعات الانتخابية

طرابلس 31 أغسطس 2021 (وال)- شاركت معالي وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن اليوم الثلاثاء، في ندوة علمية قانونية؛ حول” التشريعات الانتخابية بين الواقع والمأمول “.

هذا وقد حضر المؤتمر الذي أقيم بالمعهد العالي للقضاء، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، ومدير المعهد العالي للقضاء، ونخبة من رجال القانون ورئيس المنظمة الدولية للنظم الانتخابية”IFES”.

وأكدت الوزيرة في كلمتها؛ أن هذه الندوة تُعد من أهم الأعمال التي يقودها المعهد في هذه الفترة، لاسيما فترة الإعداد للانتخابات والانتقال السلمي للسلطة وبناء دولة القانون.

وتم خلال الندوة طرح ومناقشة العديد من النقاط، أهمها الطعون الانتخابية في القانون الليبي، والشكاوي والمنازعات الانتخابية، ودور القضاء في ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية في المرحلة القادمة. (وال) ب خ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال