ليبيا تودع رائد العمل الخيري .. الشاب هيثم بن لامة

في فاجعة جديدة فقدت بني وليد، والعمل الإنساني، وتكتل إحياء ليبيا، شابا مثابرا، وناشطا مميزا، وعضوا مؤسسا، وواحدا من رواد العمل الخيري، الذي وهب له هيثم بن لامة حياته التي لم تمتد طويلا بعد أن فارق الحياة اليوم في حادث سير مؤلم.

عمل فقيد العمل الخيري في الإغاثة، ومساعدة المهجرين والمهاجرين ومرضى كورونا، كما عمل في خدمة المستشفيات وتوفير احتياجاتها، ونشر الأمل من خلال المسابقات الرياضية والثقافية والدينية.

وإنا في قناة ليبيا إذ ننعى بمزيد من الحزن الفقيد بن لامة لنتضرع للمولى عز وجل بأن يتغمده بالرحمة والرضوان، وأن يسكنه فسيح الجنان مع الصالحين الذين انتظم في سلكهم والتحق بهم. إنا لله وإنا إليه راجعون!

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