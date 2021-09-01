الدبيبة يشدد على تأمين خطوط النهر الصناعي

اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس آمر المنطقة العسكرية الوسطى وعدد من الضباط التابعين لها على الترتيبات الأمنية المتخذة من قبل المنطقة لتأمين خط النهر الصناعي .

وبحسب صفحة المكتب الإعلامي فقد شدد الدبيبة على ضرورة التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية لتأمين خطوط النهر .

يشار إلى خط النهر بالقرب من الشويرف تعرض لمحاولة تفجير عبر زرع عبوة مجهزة للتفجير عن بعد الأمر الذي استلزم قطع تغطية الاتصالات في المنطقة لإبطال مفعول العبوة .

ويصف مراقبون هذه المحاولة والتي تأتي في سياق الاعتداءات المستمرة لخطوط نقل مياه النهر الصناعي وما تتعرض لها محطاته عبر الصحراء بالتخريب والتدمير الممنهج.

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