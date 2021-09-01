ليبيا الان

الدبيبة يشدد على تأمين خطوط النهر الصناعي

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه الثلاثاء بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس آمر المنطقة العسكرية الوسطى وعدد من الضباط التابعين لها على الترتيبات الأمنية المتخذة من قبل المنطقة لتأمين خط النهر الصناعي .

وبحسب صفحة المكتب الإعلامي فقد شدد الدبيبة على ضرورة التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية لتأمين خطوط النهر .

يشار إلى خط النهر بالقرب من الشويرف تعرض لمحاولة تفجير عبر زرع عبوة مجهزة للتفجير عن بعد الأمر الذي استلزم قطع تغطية الاتصالات في المنطقة لإبطال مفعول العبوة .

ويصف مراقبون هذه المحاولة والتي تأتي في سياق الاعتداءات المستمرة لخطوط نقل مياه النهر الصناعي وما تتعرض لها محطاته عبر الصحراء بالتخريب والتدمير الممنهج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك