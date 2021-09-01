صنع الله: عودة شركة “توتال” فرصة لإنعاش استثمارات القطاع

اعتبر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله لدى استقباله مدير عام شركة توتال فرع ليبيا “باسكال برينت “أن عودة شركة توتال لممارسة نشاطها في ليبيا هو شيء إيجابي مضيفا أن ذلك يعطي انطباعا جيدا لباقي الشركات العالمية للعودة والاستثمار في البلاد .

وأوضح برينت من جانبه أن شركته تتطلع إلى تطوير أوجه التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط مشيرا إلى سعي الشركة لتنفيذ عدد من المشاريع للحقول المستكشفة وغير المطورة وذلك من أجل رفع إنتاجيتها وهو ما سيساعد على دعم الاقتصاد الوطني .

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تواصل لقاء مدراء الشركات العالمية من أجل تسريع عودتها للعمل في ليبيا خصوصا بعد الانفراجة السياسية التي شهدتها ال

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