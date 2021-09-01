بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 01 سبتمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 01 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية مع درجات حرارة معتدلة على مناطق الشمال الشرقي ولازالت الأجواء ساخنة على اغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: تتكاثر السحب على مناطق متفرقة من الجبل الغربي مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تنشط من يوم الغد على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 42) مْ وتسجل تراجع نسبي بعد الظهر على اغلب المناطق الساحلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق الساحلية و الجبل الأخضر.

•الرياح: شمالية غربية فشمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 33) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر ، وما بين (35 – 37) مْ على باقي المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 45) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب .

•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 40) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:32).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:42).