العيساوي: الحكومة تستخدم شماعة تأخر اعتماد الميزانية وقانون الانتخابات سيصدر خلال أيام

أكد عضو مجلس النواب علي العيساوي، أن مساءلة حكومة الوحدة المؤقتة ستكون عن وعودها التي قدمتها، وأبرزها توحيد المؤسسات، وملفا الكهرباء وكورونا، موضحا أن مجلس النواب يرى أن من المهم مساءلة الحكومة عن الأموال التي صرفتها، مع وجود تقارير تؤكد أنها تقارب الـ50 مليار.

وقال العيساوي، في تصريحات لـ “فواصل”، إن “ثمة فجوة في التواصل المباشر بين الحكومة ومجلس النواب زعزعت الثقة بينهما وأدت إلى خروج دعوات لسحب الثقة من الحكومة”.

واتهم الحكومة باستخدام شماعة تأخر اعتماد الميزانية، مؤكدا أن “ضعف إنجازها يصاحبه صرف أموال طائلة بمخصصات 1 / 12، وأنها تسيّل الأموال للعديد من الجهات، وتنفق بصورة طبيعية.

وأوضح أن الميزانية لم تعتمد لوجود ملاحظات وجهها مجلس النواب ولم تعدّلها الحكومة، مؤكدا أن تقرير اللجنة المالية الذي أوصى بعدم اعتماد الميزانية بهذا الرقم، تقرير مهني جدا واقتنع به كل النواب.

وبشأن المناصب السيادية، قال العيساوي إن اللجنة الخاصة استكملت عملها ولكن بعض النواب اعترض على آلية تشكيلها لأنها لم تخرج من القاعة، متوقعا فتح ملف المناصب السيادية من جديد وتشكيل لجنة جديدة لاستكمال العمل فيه.

وأضاف أن الخلاف في قاعة مجلس النواب خلاف صحي، والمهم أنه بعيد عن سياسة السلاح، فكل يعبر عن وجهة نظره، موضحا أن النواب معترضون على آلية تشكيل ملتقى الحوار السياسي “لجنة 75” واختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة، إلا أن المجلس ما زال يتعاطى إيجابيا مع نتائجها

أما فيما يخص قانون الانتخابات، فقد أكد العيساوي صدورة خلال الأيام القادمة، متوقعا إحالته على مجلس الدولة للتوافق بشأنه. ورأى أن “وقت الانتخابات لم يحن بعد، وما يحدث هو زيادة إرباك للمشهد واصرار من المجتمع الدولي، والشرط الأساسي للانتخابات هو المصالحة الوطنية الحقيقية”.

واختتم العيساوي تصريحاته بالتأكيد على أن توحيد المؤسسة العسكرية أمر جوهري ويحتاج إلى تركيز أكبر وستكون صعبة ولن تتحقق بطريقة سهلة، مشيرا إلى الحديث مع لجنة 5+5 بهذا الشأن ودراسة المقترحات.

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