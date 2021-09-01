كوبيتش: على دول الجوار المساعدة في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

ليبيا – أكد المبعوث الأممي يان كوبيتش نشر المجموعة الأولى لمراقبي الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا خلال الأسابيع المقبلة.

تأكيد كوبيتش جاء في كلمته خلال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي في الجزائر، مشيرًا إلى عزم لجنة الـ10 العسكرية المشتركة على إعداد خطة عمل لانسحاب متسلسل ومرحلي قابل للتحقق منه، يبدأ من انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

ودعا كوبيتش دول الجوار الليبي للاشتراك في هذه العملية، لا سيما بالنسبة لانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة؛ لأن استمرار وجودهم يثير القلق بالنسبة لليبيا والمجتمع الدولي، بما في ذلك دول الجوار. معربًا عن استعداد الأمم المتحدة لدعم عملية التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني بقيادة ليبية.

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