سلامة: لا حلّ سياسي في ليبيا دون وجود الأمم المتحدة

قال غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا بين عاميْ 2017 و2020، إن المشكلة الكبرى في ليبيا، هي أنّها لم تشهد انتخابات رئاسية سابقًا، حيث انتهى النظام الملكي ليحلّ مكانه نظام “القذافي”، وسيطرت الفوضى من بعده لمدّة عشر سنوات، وذلك ما يسبّب خوفًا لدى كثير من الليبيين من أن تؤدي الانتخابات إلى استئثار شخص بعينه بالسلطة من خلال الانتخابات، بدلاً من ترسيخ الديمقراطية.

وفي حديثٍ له مع جريدة “الأخبار” اللبنانية، ذكر “سلامة” أن مسار الحلّ السياسي في ليبيا يجب أن يكون بوجود الأمم المتحدة كطرفٍ ضامنٍ، لا مصالح اقتصادية أو مالية له في ليبيا.

وأكد أن غياب الأمم المتحدة؛ سيؤدي إلى تنازع داخلي، وتنازع دولي مستمر؛ للسيطرة على رأس الهرم في البلاد.

وأشار “سلامة” إلى عدم وجود رغبة حقيقية من الدول الأجنبية في دعم مسار الحلّ الليبي، مؤكدًا أن الاجتماعات التي دعا إليها؛ غاب عنها حضور المسؤولين الأجانب.

واختتم “سلامة” بالقول إن الحل في ليبيا يجب أن يتم على ثلاثة مسارات متوازية؛ الأول هو المسار الاقتصادي المتمثّل في إعادة إنتاج النفط، والثاني هو المسار العسكري “5+5″، والثالث هو المسار السياسي، والذي لا بد من دعم أممي له؛ كي يصل إلى برّ الأمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية