ليبيا الان

 وزراء “خارجية دول الجوار” يتمسكون بضرورة انسحاب المرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ 13 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

دعا وزراء خارجية دول جوار ليبيا، إلى تفعيل الاتفاقية الرباعية بین ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة، وإعادة تفعيل اللجنتين الفرعيتين الخاصتين بالسياسة والأمن، اللتين ترأسهما على التوالي مصر والجزائر مع تحديد المواضيع والمسائل التي تتكفل بها وتأطيرها، على أن تجتمع في أقرب الأجال الممكنة، مرحبين بمقترح مصر باستضافة الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا .

وشدد البيان الختامي لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، على الدور المحوري لآلية دول الجوار في دعم المسار اللیبی برعاية أممية، وعلى أهمية التشاور في منتدى الحوار السياسي الليبي والعمل على التنسيق ما بين اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ودول الجوار الليبي بشأن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية لوضع آلية فعالة وعملية بين الجانب الليبي ودول الجوار.

وتمسك وزراء خارجية دول الجوار الليبي في البيان الختامي للاجتماع – الذي اختتم أعماله أمس الثلاثاء، في الجزائر العاصمة، بضرورة انسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 وعلى النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، مؤكدين على الحاجة لإشراك دول الجوار بشكل كامل في المحادثات أو المسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد.

ولفت وزراء خارجية دول الجوار الليبي، إلى ضرورة التنفيذ الفعلي للأولويات الرئيسية لخارطة الطريق المتفق عليها، من حيث إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 ومخرجات مؤتمر برلين 2 وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، على أن تقوم المؤسسات الليبية المختصة بتمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وانجاز المصالحة الوطنية.

وبين الأهمية القصوى لإنجاز مصالحة وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار مساعي الاتحاد الإفريقي ودول الجوار الليبي، مرحبين بجهود فريق الاتحاد الإفريقي الرفيع المستوى المعني بليبيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل تمهيد الطريق لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الليبيين بالتنسيق مع دول الجوار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • تدخلات دول الجوار زادت الوضع تعقيداً واجتماع الجزائر فاشل بكل المعايير ــ على القيادات الليبية التركيز على انفسهم ومهامهم الداخلية والخارجية
    الأمنية
    الخدمية
    الادارية
    والدوبلوماسية
    الصحية التعليمية والأعلامية
    والعسكريية
    دون تدخلات من أي دول أخرى ــ
    لأنه ببساطة أي دولة تحاول أن توهم الليبيين بأنهم يساعدون ليبيا على الاستقرار ــ فهي دول تستنزف المال الليبي لمصالحهم لا غير ــ واذا قدموا اي عون .. فيكون المقابل أضعاف مضاعفة وخاصة في وجود أحزاب متفرعة للعديد من التوجهات وبرلمان تحركه إجندات مثل الدمية ..!!!! وهذا يسبب إختراق للدولة وأمنها بشكل عام .
    أكيد أستفادت مصر بشراء معدات حربية وطائرات لجيشهم المصري
    أو أستفادت الجزائر ببصفقة غواصات لصالح جيشهم الجزائري
    وبالمال الليبي من هالاجتماعات الغير منطقية والغير ذات فائدة لمصلحة االدولة الليبية والليبيين .. !! شئ مش معقول ..!!!–
    الجيش الليبي يضعف كل يوم و اجتماعات فارغة من سنوات وتبديد للوقت والمال الوطني العام .

    رد