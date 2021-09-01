حراك 24 ديسمبر: أكدنا للبعثة الأممية على ضرورة دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)

أكد العضو المؤسس لحراك 24 ديسمبر، أحمد أبو عرقوب، أن الحراك أكد لنائبة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، جورجيت غانيون، ضرورة تشكيل لجنة قانونية من مستقلين تكنوقراط، لحسم أزمة القاعدة الدستورية، على غرار لجنة فبراير.
وأوضح أبو عرقوب، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه عقد اجتماعًا مع غانيون، لمناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية في ما يخص الملف العسكري والأمني ، وملف حقوق الإنسان، وملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ولفت إلى أنه أكد خلال اللقاء رفض التواجد الأجنبي بجميع أشكاله وبجميع مبرراته، وطلبه من البعثة أن توصى مجلس الأمن باتخاذ خطوات حاسمة في سبيل إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية بدون استثناء.
وطالب بضرورة دعم اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، مؤكدًا أن استقرار ليبيا مرهون في تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف.
ونوه إلى أنه أكد على حق الشعب الليبي في انتخاب الرئيس من خلال الاقتراع السري المباشر، وأن الشعب هو مصدر السلطات، معربًا عن رفضهم التام لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مطالبًا بضرورة إجرائها في موعدها المقرر حسب خارطة الطريق لما له أهمية لتجديد الشرعية السياسية في البلاد.
وطالب كذلك البعثة الأممية، بضرورة وضع خطة لإلزام كافة الأطراف لقبول نتائج الانتخابات.
وتحدث كذلك عن تقديمه مقترحا بشأن شروط الترشح للرئاسة، مطالبا باعتماد مسار توافقي، يسمح لجميع الراغبين بالترشح للرئاسة بدون قيد أو شرط، وكذلك استبعاد كل من له علاقة بتيار الإسلام السياسي من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
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