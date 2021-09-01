حراك 24 ديسمبر: أكدنا للبعثة الأممية على ضرورة دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)

أكد العضو المؤسس لحراك 24 ديسمبر، أحمد أبو عرقوب، أن ‏الحراك أكد لنائبة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، جورجيت ‏غانيون، ضرورة تشكيل لجنة قانونية من مستقلين تكنوقراط، ‏لحسم أزمة القاعدة الدستورية، على غرار لجنة فبراير.‏

وأوضح أبو عرقوب، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل ‏الاجتماعي “فيس بوك” أنه عقد اجتماعًا مع غانيون، لمناقشة آخر ‏التطورات على الساحة الليبية في ما يخص الملف العسكري والأمني ‏، وملف حقوق الإنسان، وملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.‏

ولفت إلى أنه أكد خلال اللقاء رفض التواجد الأجنبي بجميع أشكاله ‏وبجميع مبرراته، وطلبه من البعثة أن توصى مجلس الأمن باتخاذ ‏خطوات حاسمة في سبيل إخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية ‏بدون استثناء.‏

وطالب بضرورة دعم اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، مؤكدًا ‏أن استقرار ليبيا مرهون في تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق ‏النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف.‏

ونوه إلى أنه أكد على حق الشعب الليبي في انتخاب الرئيس من ‏خلال الاقتراع السري المباشر، وأن الشعب هو مصدر السلطات، ‏معربًا عن رفضهم التام لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ‏مطالبًا بضرورة إجرائها في موعدها المقرر حسب خارطة الطريق ‏لما له أهمية لتجديد الشرعية السياسية في البلاد.‏

وطالب كذلك البعثة الأممية، بضرورة وضع خطة لإلزام كافة ‏الأطراف لقبول نتائج الانتخابات.‏

وتحدث كذلك عن تقديمه مقترحا بشأن شروط الترشح للرئاسة، ‏مطالبا باعتماد مسار توافقي، يسمح لجميع الراغبين بالترشح ‏للرئاسة بدون قيد أو شرط، وكذلك استبعاد كل من له علاقة ‏بتيار الإسلام السياسي من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.‏

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