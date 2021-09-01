إعادة تشغيل ضاغطة البروبان في حقل الاستقلال

بعد توقفها لأكثر من 3 أشهر.. شركة سرت تتمكن من إعادة تشغيل ضاغطة البروبان بحقل الاستقلال

أعلنت شركة سرت لإنتاج النفط والغاز عن تمكن الفرق الفنية التابعة لها من إتمام إعادة تشغيل ضاغطة البروبان بحقل الاستقلال التابع لها.

وأفادت الشركة في بيان لها، بأن الفرق الفنية قامت بصيانة حقول الغاز التابعة الاستقلال والحطيبة، وإعادة تشغيل ضاغطة البروبان المتوقفة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مضيفةً أن المختصين الفنيين المتمثلين في مراقبة عمليات الاستقلال والحطيبة وإدارة صيانة الحقول ومراقبة عمليات الكهرباء، قد ناقشوا في وقت سابق عددًا من أعمال الصيانة والقضايا المتعلقة بالحقلين، مؤكدين على ضرورة تشغيل ضاغطة البروبان وذلك بهدف تشغيل وحدة التجفيف في أقرب فرصة ممكنة للحفاظ على معدات معمل الغاز وخطوط نقل الغاز

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