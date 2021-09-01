“المنقوش” : دول جوار ليبيا تمسكت بضرورة التنسيق لتعزيز أمن الحدود

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، أن كل دول الجوار أبدت موافقتها على المشاركة في المؤتمر التشاوري الدولي، المقرر انعقاده نهاية شهر سبتمبر المقبل، برئاسة وتنظيم ليبي، والذي سيتم خلاله وضع الآليات المناسبة ، والإجراءات العملية الخاصة بمبادرة استقرار ليبيا التى أطلقتها وزارة الخارجية في مؤتمر “برلين 2″، كأول مبادرة ليبية خالصة تطلقها حكومة الوحدة الوطنية، والمتضمنة لنتائج ومخرجات مؤتمري برلين 1 و 2 الدوليين الخاصين بليبيا .

وأعربت وزيرة الخارجية في المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقدته مساء أمس الثلاثاء، مع نظيرها الجزائري رمضان العمامرة ، في ختام الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا الذي احتضنته الجزائر، عن ارتياحها لنتائج هذا الاجتماع، الذي وصفته بأنه كان ناجحًا من جميع الجوانب، مشيرة إلى أن صدور بيان ختامي لهذا الاجتماع يؤكد مدى توافق المشاركين فيه .

وأكدت الوزيرة، أن دول جوار ليبيا، اتفقت على توحيد مواقفها السياسية، وعلى أن أمن الحدود هو أولوية بالنسبة لهذه الدول .

وأشارت إلى أن دول الجوار دعموا تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا، ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة .

وأبرزت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرها الجزائري، تطلع الليبيين إلى دور سياسي ديمقراطي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، مشيرة إلى أن ذلك لا يمكن بلوغه، إلا بالوصول إلى أسباب الاستقرار وعلى رأسها استتباب الأمن، لخلق مناخ ملائم لحوار ديمقراطي سلمي، ومصالحة وطنية شاملة، وبناء دولة موحدة .

وأكدت أن المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية حريصين على تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر، وعلى استعداد لتقديم الدعم اللازم للوصول إلى هذا الاستحقاق الديمقراطي .

ووجهت نجلاء المنقوش، الدعوة إلى شركاء ليبيا وحلفائها للعمل على توحيد الجيش الليبي، تحت قيادة واحدة لإعلاء السيادة الليبية، ودمج المجموعات المسلحة، وتأهيلها، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، التي تشكل تهديدا لدول المنطقة بأسرها.

ومن جهته، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، رمضان العمامرة، أن الحل في ليبيا يجب أن يرتكز على سيادة ليبيا، واحترام تطلعات شعبها، مشيرا أنه آن الأوان، ليسمع الليبيين صوتهم للعالم.

وأشار، إلى أن بلاده تضع كامل إمكانياتها لخدمة أشقائهم في ليبيا، وأن دول الجوار ستكون في تنسيق كامل ومتابعة مستمرة للأوضاع في ليبيا.