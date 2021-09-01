بوراس: الانتخابات أصبحت ضرورة ملحة بعد تآكل المراحل الانتقالية السابقة

شددت، عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي ربيعة بوراس، على ضرورة إجراء الانتخابات بعد انقطاع الأمل في أن تضيف المراحل الانتقالية جديدًا إلى ليبيا ومستقبلها، مؤكدة أن كل الأطراف شريكة فيما وصل إليه الوضع في ليبيا ولا أحد بريء.

وقالت بوراس، في تصريحات متلفزة، إن الانتخابات في ليبيا أصبحت ضرورة ملحة بعد تآكل المراحل الانتقالية السابقة دون تحقيق التوافق المنشود، معربة عن أسفها من أن المسؤولين المنوط بهم إجراء الانتخابات ليس بينهم ثقة أو توافق أو انسجام بل هناك خلافات وانشقاقات على شكل الانتخابات وشروطها بحجج يراها الشارع الليبي واهية بينما كل طرف يدعي أن حججه منطقية وواقعية.

وأكدت أن “الوصول لـ24 ديسمبر لن يكون سهلا وأن الموعد كلما اقترب زاد الشقاق والخلاف لأنه لا يوجد طرف يريد أن يستمع للآخر للتواصل حول صيغ توافقية”، مرجعة السبب في ذلك الخلاف والانشقاق إلى أن تركيبة ملتقى الحوار السياسي حساسة، لافتة إلى أن أعضاءه يمثلون أطرافا مختلفة، وتم اختيارهم بعد الخروج من حالة حرب لا يمكن القول إنها انتهت رسميا.

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