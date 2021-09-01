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بادي يبدي استعداده للكشف عن موقع دفن القذافي وابنه

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبدى آمر لواء الصمود في مدينة مصراته، صلاح بادي، استعداده للكشف عن موقع دفن معمر القذافي، وابنه المعتصم، وأبوبكر يونس جابر، استجابةً لعريضة تقضي بالكشف عن رفات جثث مسؤولين بالنظام السابق، في إطار جبر الضرر والمصالحة.

وقال “بادي” في حوار على تطبيق “كلوبهاوس”، إنَّه يأبه لمن يتحدث بسوء عن عائشة القذافي، أو يتعرض لها في الخارج، معتبرًا إياها “ابنته”، مطالبًا، في الوقت ذاته، بعودة جميع من لهم علاقة بنظام القذافي إلى ليبيا، شريطة عدم ارتكابهم جنيات أو قضايا أخرى.

وتحدث القيادي البارز في مدينة مصراتة، عن السجون داخل المدينة، مبيّنًا أنه أسّس سجنًا، لحماية المعتقلين وتمت معاملتهم على نحو جيد، وبشهادة شقيقة أحمد قذاف الدم، وفق قوله.

ويواصل “بادي”، تصريحاته المثيرة للجدل، عبر منصة “كلوبهاوس”، حيث أعرب عن استعداده التام للمثول أمام النائب العام في قضايا عديدة، بينها الواقعة المعروفة في الشارع الليبي بـ “حرق مطار طرابلس” إبان حرب فجر ليبيا في أغسطس 2014.

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قناة 218 الليبية

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  • يبدوا ان صلاح بادى يريد الترشح للرئاسة وكسب انصار القذافى ومعادة الخوان الذى يعرف انهم اغبياء جدا وقلة لاوزن لها من يعادبها يكسب ومن يتعامل معها بخسر كل شئ وسوف يخرج الخوان ويقولوا صلاح بادى انقلب على ثوار فبراير من المفسدين وحماة الاحتلال التركى .
    الخطوة القادمة ان يعلن صالح بادى عن مقابلته للمشير من اجل توحيد المؤسسة العسكرية ضد الاحتلال والخوان !!

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