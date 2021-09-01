بادي يبدي استعداده للكشف عن موقع دفن القذافي وابنه

أبدى آمر لواء الصمود في مدينة مصراته، صلاح بادي، استعداده للكشف عن موقع دفن معمر القذافي، وابنه المعتصم، وأبوبكر يونس جابر، استجابةً لعريضة تقضي بالكشف عن رفات جثث مسؤولين بالنظام السابق، في إطار جبر الضرر والمصالحة.

وقال “بادي” في حوار على تطبيق “كلوبهاوس”، إنَّه يأبه لمن يتحدث بسوء عن عائشة القذافي، أو يتعرض لها في الخارج، معتبرًا إياها “ابنته”، مطالبًا، في الوقت ذاته، بعودة جميع من لهم علاقة بنظام القذافي إلى ليبيا، شريطة عدم ارتكابهم جنيات أو قضايا أخرى.

وتحدث القيادي البارز في مدينة مصراتة، عن السجون داخل المدينة، مبيّنًا أنه أسّس سجنًا، لحماية المعتقلين وتمت معاملتهم على نحو جيد، وبشهادة شقيقة أحمد قذاف الدم، وفق قوله.

ويواصل “بادي”، تصريحاته المثيرة للجدل، عبر منصة “كلوبهاوس”، حيث أعرب عن استعداده التام للمثول أمام النائب العام في قضايا عديدة، بينها الواقعة المعروفة في الشارع الليبي بـ “حرق مطار طرابلس” إبان حرب فجر ليبيا في أغسطس 2014.

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