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ضبط 56 توصيلة عشوائية بأنابيب النهر الصناعي  

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلنت الدوريات الأمنية التابعة لإدارة إنفاذ القانون بطرابلس، ضبطها لـ 56 مخالفة لتوصيلات عشوائية من أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، وإغلاق مجمعات مياه، وذلك بالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية.

وبحسب بيان وزارة الداخلية بـ فيسبوك، جاءت الحملة، بناءً على تعليمات النائب العام، الصديق الصور، أمس الثلاثاء.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الحملة استهدفت منع وضبط التوصيلات العشوائية من أنابيب نقل مياه النهر الصناعي، ابتداءً من بلدة بني وليد حتى منطقة الشويرف، كما أوقفت عددًا من المخالفين وأحالتهم إلى جهات الاختصاص دون ذكر المزيد من المعلومات.

 

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