وكالة آكي الإيطالية: الاتحاد الأوروبي جاهز للمساهمة ببعثة مراقبة وقف إطلاق النار بليبيا

قالت وكالة آكي الإيطالية، على لسان مصدر دبلوماسي أوروبي أن الاتحاد الأوروبي جاهز للمساهمة في تقديم المساعدة في مراقبة وقف اطلاق النار في ليبيا.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للوكالة، إلى أن موضوع إرسال بعثة على هذا الشكل يبقى بيد الأمم المتحدة، راعية العملية السياسية في ليبيا، معلنا استعداد التكتل الموحد لتقديم المساعدة في حال طلبت الأمم المتحدة أو السلطات الليبية ذلك.

وأكد المصدر ،أن الوجود الأوروبي في ليبيا والداعم لمسيرة العملية السلمية في البلاد، يأتي عبر بعثة تدريب الشرطة وعملية إيريني البحرية، موضحا أن عملية إيريني ليست معنية فقط بمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر توريد السلاح لليبيا، بل بتدريب خفر السواحل الليبي أيضاً، متابعا:” نأمل أن يتم الشروع بهذا العمل في اقرب وقت ممكن”.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش قد أعلن الاثنين أن نشر المجموعة الأولى من مراقبي الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لا يزال جاريا، وقد تم تحديد مرافق مؤقتة في سرت، وتوقع في كلمة أمام الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر، إرسال المجموعة إذا سمحت الظروف، خلال الأسابيع المقبلة لدعم آلية رصد وقف إطلاق النار.

وأضاف المبعوث الأممي ، حسبما نقلت عنه بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، أنه لضمان السير التدريجي نحو التنفيذ الكلي لاتفاق وقف إطلاق النار، تعتزم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إعداد خطة عمل لانسحاب متسلسل ومرحلي قابل للتحقق منه، بدءا من انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو التشاور بشأن هذه الخطة مع الشركاء الدوليين المعنيين وطلب دعمهم وتعاونهم.

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