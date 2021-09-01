القبة.. صالح يبحث مع “لاراشي” تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، صباح اليوم الأربعاء، مع السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلديْن.

وأفاد المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، عبر منشور على موقع “فيس بوك”، أن صالح التقى السفير الإسباني، في مكتبه بمدينة القبة، دون الإفصاح عن تفاصيل محاور اللقاء.

ويقود رئيس مجلس النواب سلسلة جلسات، في الفترة الأخيرة؛ تحضيرًا لاستجواب الحكومة، ومناقشة الدوائر الانتخابية؛ للبدء في مشروع انتخاب مجلس النواب القادم

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