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القبة.. صالح يبحث مع “لاراشي” تطورات الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، صباح اليوم الأربعاء، مع السفير الإسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي، آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلديْن.

وأفاد المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، عبر منشور على موقع “فيس بوك”، أن صالح التقى السفير الإسباني، في مكتبه بمدينة القبة، دون الإفصاح عن تفاصيل محاور اللقاء.

ويقود رئيس مجلس النواب سلسلة جلسات، في الفترة الأخيرة؛ تحضيرًا لاستجواب الحكومة، ومناقشة الدوائر الانتخابية؛ للبدء في مشروع انتخاب مجلس النواب القادم

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قناة 218 الليبية

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تعليق

  • رسالة الى الشعوب العالم والعربية والاسلامية عامة
    الطائفة السلفية مش تدعي بإنها الفئة ناجية وصاحبة دين التوحيد وزعميهم مجدد دين التوحيد، وهم أهل السنة النبوية وأصحاب الدين السليم حسب اقوال شيوخ أرض الحجاز .
    – لماذا لاتتطلب هذه الشعوب من هذه الطائفة الناجية تدعو لهم الله ليرفع عنهم وباء كورونا؟ … حسب اقوالهم هم مستجابوا الدعوة والفئة الناجية والمقبولة لدى الله عزوجل.
    – لماذا لاتطلب هذه الشعوب من هذه الفئة الناجية تدعو لهم الله ليرفع عنهم وباء كورونا في كل جمعة؟.
    – لماذا لاتطلب هذه الشعوب من هذه الفئة الناجية تدعو لهم الله ليرفع عنهم وباء كورونا عقب كل صلاة مفروضة في الحرم المكي أو الحرم النبوي؟.
    – لماذا لاتطلب هذه الشعوب من شيوخ مكة والمدينة برفقة الفئة الناجية تدعو لهم الله ليرفع عنهم وباء كورونا ؟.
    … أطلبوا من السلفية المباركة أن تدعو لكم الله برفع عن الاراضي المقدسة وباء كورونا وعن شعوب العالم ويخفف عنكم الحرارة … مش هم الفئة ناجية .
    ياحرام شعوب العالم في ورطة ياسلفية ادعوا لهم الله ليرفع عنهم البلاء والوباء والحرارة لانكم أهل السنة وسلف الصالح مقبولين عند الله واصحاب دعوات مستجابة.

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