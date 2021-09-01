مقتل شرطي وإصابة آخرين في مداهمة لخلية إرهابية في مصراتة

أخبار ليبيا 24

قالت مديرية أمن مصراتة، أن شرطيا قتل خلال مداهمة لضبط عناصر تبين انتماؤهم إلى الجماعات الإرهابية المتطرفة، بالإضافة إلى إصابة شرطيين اثنين.

وأوضحت المديرية في بيان لها عبر صفحتها، بـ فيسبوك، إن العملية جرت، فجر اليوم الأربعاء، في منطقة 11 يوليو بالمدينة، مشيرة أن الموقوفين مطلوبون لدى النيابة العامة.

وأشار المديرية إلى أنه لدى اقتراب القوة الأمنية من مكان الإرهابيين، بادروا بإطلاق الرصاص وإلقاء قنابل يدوية، واشتبكت القوة معهم، ليسفر الأمر عن وفاة رئيس عرفاء أول عزالدين احومة، وهو يتبع قوة المهام الأمنية الخاصة، وإصابة فرديّ أمن آخرين

وأكدت المديرية أن رجال الأمن ماضون بخطى ثابتةٍ للقبض على المجرمين والمفسدين وتقديمهم للعدالة, مشيرة إلى أن من يقف أمام الجهات الامنية لن يلقى إلا القوة والضرب بيد من حديد.