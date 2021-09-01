المرصد السوري: المرتزقة السوريين تظاهروا في طرابلس من أجل ‏العودة إلى بلادهم

كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن عددًا من المرتزقة السوريين تظاهروا في طرابلس، من أجل رغبتهم في العودة إلى الأراضي السورية مجددًا.
وقال عبد الرحمن في تصريحات عبر قناة “ العربية الحدث”، إن أبوعمشة أو ما يعرف بمحمد جاسم، هو المسؤول عن نقل المرتزقة وتسفيرهم من سوريا إلى ليبيا والعكس، قائلاً: “يخرج من الأراضي السورية جهاديين من حملة الجنسيات الأوروبية، عن طريق دفع الأموال للوصول إلى ليبيا بحثا عن ملاذ للوصول إلى الأراضي الأوروبية وتنفيذ عمليات إرهابية فيها”.
وتحدث عن تظاهرة المرتزقة السوريين في طرابلس بقوله: “تلك الفرقة تظاهرت، لأنهم أرادوا العودة إلى الأراضي السورية، ولكن طُلب من قادتهم أن يدفعوا مبلغ ألف دولار مقابل أن يسمح لهم بالعودة إلى الأراضي السورية، تحت ذريعة إجازات يأخذونها داخل الأراضي السورية”.
وتابع: “هؤلاء لا يحصلون على مرتباتهم أصلاً ومن يحصل على راتب منهم كان يتفق على 2000 دولار، وتم تخفيضه إلى 500 دولار فقط واليوم تصل إلى 300 دولار فقط، ويدفعوا أموال حتى للعودة”.
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