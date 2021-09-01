المرصد السوري: المرتزقة السوريين تظاهروا في طرابلس من أجل ‏العودة إلى بلادهم

كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، ‏أن عددًا من المرتزقة السوريين تظاهروا في طرابلس، من أجل ‏رغبتهم في العودة إلى الأراضي السورية مجددًا.‏

وقال عبد الرحمن في تصريحات عبر قناة “ العربية الحدث”، إن أبوعمشة أو ما يعرف بمحمد جاسم، هو المسؤول ‏عن نقل المرتزقة وتسفيرهم من سوريا إلى ليبيا والعكس، قائلاً: “يخرج من ‏الأراضي السورية جهاديين من حملة الجنسيات الأوروبية، عن ‏طريق دفع الأموال للوصول إلى ليبيا بحثا عن ملاذ للوصول إلى ‏الأراضي الأوروبية وتنفيذ عمليات إرهابية فيها”.‏

وتحدث عن تظاهرة المرتزقة السوريين في طرابلس بقوله: “تلك ‏الفرقة تظاهرت، لأنهم أرادوا العودة ‏إلى الأراضي السورية، ولكن طُلب من قادتهم أن يدفعوا مبلغ ألف ‏دولار مقابل أن يسمح لهم بالعودة إلى الأراضي السورية، تحت ‏ذريعة إجازات يأخذونها داخل الأراضي السورية”.‏

وتابع: “هؤلاء لا يحصلون على مرتباتهم أصلاً ومن ‏يحصل على راتب منهم كان يتفق على 2000 دولار، وتم تخفيضه ‏إلى 500 دولار فقط واليوم تصل إلى 300 دولار فقط، ويدفعوا ‏أموال حتى للعودة”.‏

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