مكافحة الأمراض: 316 حالة مخالطة بين الإصابات الجديدة

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 1.665 إصابة جديدة فيروس كورونا، منها 316 لحالات مخالطة، وبلغ عدد الأشخاص المتعافين خلال الـ24 ساعة الماضية 1.952 حالة، فيما توفيت 16 حالة، بحسب إحصائية المركز.

وارتفع معدل الإصابات التراكمية، بحسب تحديث الوضع الوبائي الذي يعدهُ المركز، إلى 310.637 إصابة، منها 83.954 حالة نشطة، و222.420 حالة تعافٍ، فيما بلغ إجمالي وفيات كورونا 4.263 حالة.

وبخصوص إجمالي عدد المحصنين ضد كورونا؛ فقد بلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى مليونًا و76 ألفًا و642، فيما تجاوز عدد المطعمين بالجرعة الثنائية حاجز الـ 60 ألفًا ليصل عددهم إلى 61 ألفًا و562، حتى مساء أمس الثلاثاء.

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