“الحداد” يثني على دور أعيان الزنتان في دعم المصالحة

اطلع رئيس الأركان العامة، الفريق محمد الحداد، على سير عمل المؤسسات العسكرية الأمنية، داخل بلدية الزنتان.

وأفادت رئاسة الأركان، بلقاء “الحداد”، خلال جولته، آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، وعميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني، وأعيان وحكماء البلدية.

وأشاد “الحداد” بدور بلدية الزنتان ومؤسساتها الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة الغربية، مثنيًا على دور أعيان وحكماء البلدية في دعم المصالحة الوطنية، والدفع بليبيا نحو برّ الأمان، وفق تعبيره.

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