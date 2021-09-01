وزارة الداخلية: ضبط وإغلاق 56 صمام مخالف لمنظومة النهر

ضبطت دوريات وزارة الداخلية، أكثر من 50 مخالفةً بمسارات النهر الصناعي، في المنطقة الممتدة بين مدينة بني وليد وبلدة الشويرف، وقامت بإغلاق جميع الخطوط الخارجة عن منظومة النهر الرئيسة.

وأفادت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، باستمرار الحملة الأمنية، لفرع إدارة إنفاذ القانون، في منع وضبط المخالفات والتوصيلات العشوائية من أنابيب نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، مضيفةً أن العدد الكلي للمخالفات بلغ 56 مخالفة.

وتُباشر دوريات الإدارة العامة للعمليات، رفقة جهازي الشرطة الزراعية والنهر الصناعي؛ حملات أمنية موسعة، بناءً على تعليمات النائب العام؛ من أجل ضبط المخالفات والتوصيلات العشوائية على مسارات نقل المياه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية