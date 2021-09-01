توقفت لأكثر من 3 أشهر.. شركة سرت تعيد تشغيل ضاغطة البروبان بحقل الاستقلال

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة سرت لإنتاج النفط والغاز عن تمكن الفرق الفنية التابعة لها من إتمام إعادة تشغيل ضاغطة البروبان بحقل الاستقلال.

وقالت الشركة في بيان لها، “أن الفرق الفنية قامت بصيانة حقول الغاز التابعة لها “الاستقلال والحطيبة”، وإعادة تشغيل ضاغطة البروبان المتوقفة منذ أكثر من ثلاثة أشهر”.

وأوضحت الشركة أن المختصين الفنيين المتمثلين في مراقبة عمليات الاستقلال والحطيبة وإدارة صيانة الحقول ومراقبة عمليات الكهرباء، قد ناقشوا في وقت سابق عددًا من أعمال الصيانة والقضايا المتعلقة بالحقلين.

وأكد الفنيين على ضرورة تشغيل ضاغطة البروبان وذلك بهدف تشغيل وحدة التجفيف في أقرب فرصة ممكنة للحفاظ على معدات معمل الغاز وخطوط نقل الغاز.