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اجتماع وزير الداخلية مع مدير منفذ ميناء سرت البحري

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 01 سبتمبر 2021 (وال) _ اجتمع وزير الداخلية السيد “خالد مازن” اليوم الأربعاء، مع مدير منفذ ميناء سرت البحري عميد “أحمد عبد النبي زيدان”. 

ونوقش خلال الاجتماع سير العمل بالمنفذ وإستعراض المشاكل والعراقيل، وإيجاد الحلول اللازمة لحلها بما يضمن نجاح العمل كون هذا المنفذ مرفق مهم للدولة.

وشدد الوزير على ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى العاملة بالميناء بجانب الجهات الرقابية ذات العلاقة، لمنع التجاوزات وضمان إنجاح العمل الأمني بالمنفذ. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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وكالة الانباء الليبية وال

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