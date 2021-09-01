بلدية طبرق تقرر إغلاق المساجد لمدة أسبوع بسبب «كورونا»

أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق، مساء اليوم الأربعاء، أنه قرر إغلاق المساجد يوم الجمعة المقبل لمدة أسبوع؛ وذلك بناء على ما نوقش في اجتماع مع قطاعي الصحة والأمن بسبب تفشي وباء «كورونا».

وأكد المجلس التسييري لبلدية طبرق اتخاذه العديد من التعليمات خلال الاجتماع سيجري الإعلان عنها لاحقًا، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التعاون مع الجهات المختصة من أجل الصحة العامة.

– رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق يحذر من التجمعات

وقبل أيام، حذر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، المواطنين من التجمعات الاجتماعية في المآتم والأفراح وفي الدوائر الحكومية العامة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وطالب بوالخطابية في بيان المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات والتعقيم والتباعد المكاني، والالتزام بكل التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة ولجان مواجهة الوباء، «حتى لا تضطر البلدية لغلق الصالات ومنع المآتم ومنع التجمعات».

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