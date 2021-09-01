محادثات في مجلس الأمن حول الملف الليبي في شهر سبتمبر

ستتسلم أيرلندا مهمة رئاسة مجلس الأمن في شهر سبتمبر، في وقت تكثر فيه الملفات على جدول عمل المجلس هذا الشهر، خصوصاً في ظل التطورات المتلاحقة في أفغانستان وليبيا وسوريا واليمن والسودان.

وسيكون الملف الليبي على رأس قائمة أعمال المجلس إضافة إلى ملفات أخرى أهمها الملف الإنساني في سوريا والوضع العسكري في أفغانستان والاتفاق النووي الإيراني.

ولم يسافر المسؤولون الإيرلنديون بعد إلى نيويورك بسبب الأوضاع المرتبطة بفيروس كورونا، إلا أن المتحدثة باسم البعثة الأيرلندية أكدت أن سفيرة أيرلندا لدى الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون ستعقد مؤتمراً صحفياً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لتحديد أولويات أيرلندا خلال فترة رئاستها.

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