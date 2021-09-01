وزير الداخلية يجتمع مع أعضاء اللجنة العليا لتأمين الإنتخابات

طرابلس 01 سبتمبر 2021 (وال) _ اجتمع وزير الداخلية السيد (خالد مازن) اليوم الأربعاء، مع أعضاء اللجنة العليا لتأمين وحماية الإستحقاقات الإنتخابية.

وحضر الاجتماع مدير إدارة التخطيط عميد جمال صفر، ومعاون مدير إدارة التدريب، و عضو اللجنة عميد فتحي عون، ومدير مكتب إدارة الإنتخابات بإدارة العمليات الأمنية عميد طارق القماطي، ومدير مكتب التخطيط بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد عادل بو جعفر.

ونوقش خلال الاجتماع الخطط الموضوعة لتأمين الإستحقاق الإنتخابي القادم من قبل الأجهزة الأمنية بالوزارة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهات الإختصاص.

كما استعرضت اللجنة أمام الوزير آخر ما أنجزته من المهام الموكلة إليها في هذا الشأن، وتوضيح الخطط الموضوعة للمرحلة القادمة. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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