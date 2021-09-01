قزيط يحذّر من عواقب سياسية لتصريحات و زيارات غير ناضجة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

01 September, 2021

ناشد ابوالقاسم قزيط عضو المجلس الأعلى للدولة ،في رسالة وجّهها إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ،بوقف ما وصفه بسيل المواقف والزيارات والتصريحات غير الناضجة وغير المبررة سياسيا التي من المؤكد أن عواقبها السياسية غير محمودة .

و قال قزيط إن تصريح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ووصف الأزمة السياسية في تونس بالانقلاب يعتبر تدخل سافر وتطاول على الجار ، مشيرا أن زيارة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي للرئيس التونسي قيس السعيد والتى ظهرت كأنها تأييد لسعيد ضد خصومه السياسيين..وبلغة الدبلوماسية اللافي هو أرفع مسؤول سياسي يزور قصر قرطاج منذ بداية الأزمة .

كما اعتبر قزيط أن زيارة عبدالله اللافي نائب رئيس المجلس الرياسي المغرب بعد أيام معدودة من قطع الجزائر علاقتها مع المغرب في توتر غير مسبوق بين الجارين, وكان اللافي اول مسؤول أجنبي رفيع يزور المغرب بعد قطع العلاقات مع الجزائر في غفلة عن دلالات الزيارة السياسية في هذا التوقيت

و أشار قزيط إلى التلميحات غير الودية التي صدرت من رئيس الحكومة تجاه تونس ووصفها بشكل غير مباشر بأنها هي من تصدر الإرهاب لليبيا وليس العكس ردا على تصريحات إعلامية وليس موقف رسمي تونسي

والصحيح أن الإرهاب لا وطن ونحن جيران مؤكد..ان هناك ارهابيين في ليببا وفي تونس وما يجب أن يكون هو التعاون الأمنى وليس التراشق الإعلامي والسياسي

كما أكد قزيط أن موافقة الخارجية الليبية على مؤتمر جوار ليبيا في الجزائر في وقت فيه تكاد تصل العلاقات المتوترة بين الجزائر والمغرب التي رعت الصخيرات الى الحرب ،و عبّر بالقول “ولا تكتفي السيدة المنقوش بذلك بل تدبج خطبة عصماء في مدح الجزائر بعيدة كل البعد عن الحس السياسي والدبلوماسي” .