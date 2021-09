العنوان-سرت وصلت، اليوم الأربعاء، إلى مركز العزل بسرت شحنة من أسطوانات الأكسجين الطبي قادمة من مصراتة. وأوضح مركز العزل في سرت، أنه استلم اليوم شحنة من الأكسجين تقدر بـ41 أسطوانة، ومن المقرر وصول شحنة أخرى تقدر بـ 50 أسطوانة. ووجه المركز، الشكر لمن ساهم في مده بالأكسجين، إذ كتب على…

