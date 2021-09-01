دبلوماسي أوروبي: جاهزون لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد مصدر ديبلوماسي أوروبي، أن الاتحاد الأوروبي جاهزٌ لتقديم الدعم فيما يخصّ مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضاف المصدر أن إرسال أي بعثة أوروبية إلى ليبيا؛ يجب أن يكون تحت إشراف الأمم المتحدة، منوهًا إلى التواجد الأوروبي الحالي في البلاد، والمتمثّل في تدريب الشرطة وخفر السواحل الليبي، ومراقبة حظر السلاح توريد السلاح إلى ليبيا.

يُذكر أن يان كوبيش، المبعوث الأممي إلى ليبيا؛ قد أعلن، يوم أمس، استمرار عملية نشر المجموعة الأولى من مراقبي الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، مضيفًا أن السعي مستمرٌ؛ لوضع خطة انسحاب تشمل القوات الأجنبية والمرتزقة المتواجدين على الأراضي الليبية كافة.

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