النائب العام يبحث مع وكيل الداخلية المستجدات الأمنية في المنطقة الشرقية 

طرابلس 01 سبتمبر 2021 (وال) _ إلتقى النائب العام ” الصديق الصور ” وكيل وزارة الداخلية السيد “فرج اقعيم العبدلي ” والوفد المُرافق له، وذلك لمُناقشة أخر المُستجدات الأمنية بالمنطقة الشرقية.

هذا وتطرق اللقاء لعدد من الملفات المُهمه أبرزها ألية توفير مضلة قانونية صارمة لعمل رجال الشرطة في البلاد، وحل العراقيل التي تقف في طريقهم أثناء تأدية عملهم الوطني الدؤوب.

وناقش المجتمعون أيضا إلى النظر في القوانين المنصوصة التي تمنح الثقه وتُنصف رجال الأمن في تسيير مهامهم المُكلفين بيها بكافة المدن الليبية دون إستثناء .

وفي الختام، قدم وكيل الداخلية الشكر للجُهود المُثمرة لكافة مُدريات الأمن، وأجهزتها والأقسام والتابعة للداخلية بالمنطقة الشرقية. (وال _ طرابلس) ر ع / ه ع

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