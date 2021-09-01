باريس تدعو القادة الليبيين إلى احترام موعد الانتخابات

دعت فرنسا الأربعاء «جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم» لاحترام موعد الانتخابات العامة التي لم يعد مسؤولون محليون يستبعدون إرجاءها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن «إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021 ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا … ندعو جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم دون تأخير لتحقيق هذه العملية». وأشار إلى أن «فرنسا تواصل جهودها في هذا الاتجاه» مع «شركائها وبالتنسيق الوثيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش».

ولم تستبعد وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش احتمال تأجيل الانتخابات إذا تأخر مجلس النواب في إقرار القانون الانتخابي.

وبعد توقف المعارك في صيف 2020، شكلت حكومة انتقالية بداية 2021 برعاية الامم المتحدة مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية من المقرر ان تقام في 24 ديسمبر المقبل.